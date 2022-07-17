Политолог Сатановский провел параллель между спецоперацией на Украине и Сталинградской битвой

Украина стала для западных стран плацдармом возрождения нацизма. А военная спецоперация, как Сталинградская битва, наметила новый коренной перелом мировой истории, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.
Эксперт вспомнил слова кубинского революционера Фиделя Кастро, России придется снова сразиться с фашизмом, но в лице демократии. Он отметил, что 80 лет 17 июля произошла Сталинградская битва, которая обозначила крах Третьего рейха. И вот спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны РФ снова вынуждена дать отпор нацизму.
«Снова нацисты в Европе, да и не только в ней одной, головы подняли. Как же на дворе пересмотр итогов Второй мировой войны с подачи и благословения наших бывших “союзников”! Можно опять повторить вечный “Дранг нах ост” (буквально означает “натиск на восток”. — Прим. ред.), начиная с Украины, которая стала опорной базой и плацдармом для нового нацизма…» — подчеркнул Сатановский.
Ранее Евгений Сатановский сообщил, что Москва может и без применения ракетного комплекса «Сармат» предотвратить угрозу военного столкновения с Вашингтоном.