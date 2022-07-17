Политолог Сатановский провел параллель между спецоперацией на Украине и Сталинградской битвой

«Снова нацисты в Европе, да и не только в ней одной, головы подняли. Как же на дворе пересмотр итогов Второй мировой войны с подачи и благословения наших бывших “союзников”! Можно опять повторить вечный “Дранг нах ост” (буквально означает “натиск на восток”. — Прим. ред.), начиная с Украины, которая стала опорной базой и плацдармом для нового нацизма…» — подчеркнул Сатановский.