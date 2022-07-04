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Политолог Сатановский призвал дать «английский ответ» Лондону на конфискацию активов РФ

Политолог Сатановский призвал дать «английский ответ» Лондону на конфискацию активов РФ
wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

Москве следует дать «английский ответ» на конфискацию Лондоном российских активов в пользу Киева. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс ранее сообщила, что Лондон обсуждает заморозку активов РФ на территории страны и передачу их Украине. По мнению Сатановского, это свидетельствует о том, что Лондон перестал притворяться в соблюдении своих же законов об охране частной собственности.

«Ну, вот и притворяться перестали. Спасибо им за это!» — написал автор в своем Telegram-канале.

В ответ на это Сатановский призвал Москву принять зеркальные меры и сделать «законной добычей» любые активы британских граждан. 

«За вычетом традиционной премии охотникам за будущей английской добычей, она вполне может быть направлена на восстановление разрушенного киевским режимом Донбасса и других регионов…» — отметил он. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал грабежом блокировку Вашингтоном зарубежных активов суверенных стран. Об этом пишет RT.

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