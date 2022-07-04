Политолог Сатановский призвал дать «английский ответ» Лондону на конфискацию активов РФ

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс ранее сообщила, что Лондон обсуждает заморозку активов РФ на территории страны и передачу их Украине. По мнению Сатановского, это свидетельствует о том, что Лондон перестал притворяться в соблюдении своих же законов об охране частной собственности.