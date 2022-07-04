Политолог Сатановский призвал дать «английский ответ» Лондону на конфискацию активов РФ

Москве следует дать «английский ответ» на конфискацию Лондоном российских активов в пользу Киева. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.
Британский министр иностранных дел Лиз Трасс ранее сообщила, что Лондон обсуждает заморозку активов РФ на территории страны и передачу их Украине. По мнению Сатановского, это свидетельствует о том, что Лондон перестал притворяться в соблюдении своих же законов об охране частной собственности.
«Ну, вот и притворяться перестали. Спасибо им за это!» — написал автор в своем Telegram-канале.
В ответ на это Сатановский призвал Москву принять зеркальные меры и сделать «законной добычей» любые активы британских граждан.
«За вычетом традиционной премии охотникам за будущей английской добычей, она вполне может быть направлена на восстановление разрушенного киевским режимом Донбасса и других регионов…» — отметил он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал грабежом блокировку Вашингтоном зарубежных активов суверенных стран. Об этом пишет RT.