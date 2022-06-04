Украина может лишиться Львова и других западных территорий из-за некорректного поведения своих граждан в Польше, уверен политолог Евгений Сатановский.
Эксперт рассказал о растущих среди поляков антиукраинских настроениях. Беженцы ведут себя наглым образом, при этом небогатая страна выдает украинцам, которых в стране стало слишком много, денежные пособия. Ситуация усугубилась после ввода антироссийских санкций, которые перекрыли доступ Варшаве к рынку сбыта РФ и дешевым энергоресурсам. Рассказ Сатановского передает «ПолитРоссия».
Политолог пролил свет на неутешительные последствия наглости беженцев. По мнению эксперта, Польша может почувствовать, что Украина ей должна и аннексировать Львов, Волынь и все «Восточные кресы».
«Хоть Польша сама их заберет, хоть американцы помогут», — констатировал Сатановский.
Напомним, что Киев сблизился с Варшавой после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Президент России Владимир Путин называл этот шаг вынужденным.