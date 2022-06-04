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Политолог Сатановский предупредил о возможной аннексии Львова Польшей из-за наглости украинцев

Политолог Сатановский предупредил о возможной аннексии Львова Польшей из-за наглости украинцев
wikipedia.org / Mil.ru / CC BY 4.0

Украина может лишиться Львова и других западных территорий из-за некорректного поведения своих граждан в Польше, уверен политолог Евгений Сатановский.

Эксперт рассказал о растущих среди поляков антиукраинских настроениях. Беженцы ведут себя наглым образом, при этом небогатая страна выдает украинцам, которых в стране стало слишком много, денежные пособия. Ситуация усугубилась после ввода антироссийских санкций, которые перекрыли доступ Варшаве к рынку сбыта РФ и дешевым энергоресурсам. Рассказ Сатановского передает «ПолитРоссия».

Политолог пролил свет на неутешительные последствия наглости беженцев. По мнению эксперта, Польша может почувствовать, что Украина ей должна и аннексировать Львов, Волынь и все «Восточные кресы».

«Хоть Польша сама их заберет, хоть американцы помогут», — констатировал Сатановский.

Напомним, что Киев сблизился с Варшавой после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Президент России Владимир Путин называл этот шаг вынужденным.

Польша Сатановский Украина
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