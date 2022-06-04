Политолог Сатановский предупредил о возможной аннексии Львова Польшей из-за наглости украинцев

Эксперт рассказал о растущих среди поляков антиукраинских настроениях. Беженцы ведут себя наглым образом, при этом небогатая страна выдает украинцам, которых в стране стало слишком много, денежные пособия. Ситуация усугубилась после ввода антироссийских санкций, которые перекрыли доступ Варшаве к рынку сбыта РФ и дешевым энергоресурсам. Рассказ Сатановского передает «ПолитРоссия».