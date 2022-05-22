Политолог Сатановский поймал Зеленского на разделе Украины с Польшей

Политолог Евгений Сатановский отреагировал на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о наделении граждан Польши особым статусом.
По его словам, сейчас многие журналисты и эксперты пытаются разобраться в реальной сути принятого документа. Вероятно, украинский лидер начинает готовиться к передаче части своего государства под юрисдикцию Варшавы.
«В общем, похоже, что Зе(Зеленский — Прим. Ред.) начинает большой распил своей страны и раздачу слонов соседям. Лично себя он, понятное дело, не забудет, и оформят это дело европейцы с бюрократической точки зрения правильно», — написал он в собственном Telegram-канале.
Напомним, что сегодня президент Польши Анджей Дуда посетил Киев с официальным визитом. В ходе своего выступления в Верховной раде глава государства заявил, что намерен упростить процесс пересечения границы между странами.