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Политолог Сатановский поймал Зеленского на разделе Украины с Польшей

Политолог Сатановский поймал Зеленского на разделе Украины с Польшей
wikipedia.org / Mil.ru / CC BY 4.0

Политолог Евгений Сатановский отреагировал на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о наделении граждан Польши особым статусом. 

По его словам, сейчас многие журналисты и эксперты пытаются разобраться в реальной сути принятого документа. Вероятно, украинский лидер начинает готовиться к передаче части своего государства под юрисдикцию Варшавы. 

«В общем, похоже, что Зе(Зеленский — Прим. Ред.) начинает большой распил своей страны и раздачу слонов соседям. Лично себя он, понятное дело, не забудет, и оформят это дело европейцы с бюрократической точки зрения правильно», — написал он в собственном Telegram-канале. 

Напомним, что сегодня президент Польши Анджей Дуда посетил Киев с официальным визитом. В ходе своего выступления в Верховной раде глава государства заявил, что намерен упростить процесс пересечения границы между странами.

дуда Зеленский Сатановский
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