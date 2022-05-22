Политолог Сатановский поймал Зеленского на разделе Украины с Польшей

«В общем, похоже, что Зе(Зеленский — Прим. Ред.) начинает большой распил своей страны и раздачу слонов соседям. Лично себя он, понятное дело, не забудет, и оформят это дело европейцы с бюрократической точки зрения правильно», — написал он в собственном Telegram-канале.