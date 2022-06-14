Политолог Сатановский потребовал «отправить» Зеленского к Гитлеру

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители Украинской власти должны оказаться рядом с Гитлером, Геббельсом, Гиммлером. С таким мнением выступил политолог Евгений Сатановский.
Востоковед прокомментировал ход спецоперации Москвы на Украине в Telegram-канале. По мнению эксперта, ее можно будет считать оконченной в тот момент, когда руководство соседней с РФ страны казнят.
«Какая разница, расстреляют Зеленского или повесят. Мне совершенно все равно. Но то, что происходит на Украине, демонстрирует, что конец этих людей должен быть таким», — убежден Сатановский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила речь Зеленского, передает RT. Дипломат уверена: президент выражается фразами из западных методичек.