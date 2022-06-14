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Политолог Сатановский потребовал «отправить» Зеленского к Гитлеру

Политолог Сатановский потребовал «отправить» Зеленского к Гитлеру
wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители Украинской власти должны оказаться рядом с Гитлером, Геббельсом, Гиммлером. С таким мнением выступил политолог Евгений Сатановский.

Востоковед прокомментировал ход спецоперации Москвы на Украине в Telegram-канале. По мнению эксперта, ее можно будет считать оконченной в тот момент, когда руководство соседней с РФ страны казнят.

«Какая разница, расстреляют Зеленского или повесят. Мне совершенно все равно. Но то, что происходит на Украине, демонстрирует, что конец этих людей должен быть таким», — убежден Сатановский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила речь Зеленского, передает RT. Дипломат уверена: президент выражается фразами из западных методичек.

Зеленский Сатановский Украина
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