Политолог Сатановский поднял на смех реакцию Украины на передачу копии письма Карла XII

Власти Украины расценили копию письма Карла XII о признании Запорожской Сечи как хорошую новость на фоне военных неудач ВСУ, сообщил политолог Евгений Сатановский.
Таким образом он отреагировал на передачу президенту Украины Владимиру Зеленскому соответствующей копии со стороны премьер-министра Швеции Магдалены Андерссонон.
«Искреннюю радость и неподдельную благодарность украинского начальства объяснить можно только тем, что на фоне демонстрируемых ВСУ на фронтах «успехов» — это какая-никакая, но с их точки зрения хорошая новость», — отметил Сатановский в личном Telegram-канале.
На фоне «родственных связей» украинцев и шведов политолог предложил два варианта названия нового единого государства: Укрошвеция или Швецаина.