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Политолог Сатановский поднял на смех реакцию Украины на передачу копии письма Карла XII

Политолог Сатановский поднял на смех реакцию Украины на передачу копии письма Карла XII
wikipedia.org / Mil.ru / CC BY 4.0

Власти Украины расценили копию письма Карла XII о признании Запорожской Сечи как хорошую новость на фоне военных неудач ВСУ, сообщил политолог Евгений Сатановский.

Таким образом он отреагировал на передачу президенту Украины Владимиру Зеленскому соответствующей копии со стороны премьер-министра Швеции Магдалены Андерссонон. 

«Искреннюю радость и неподдельную благодарность украинского начальства объяснить можно только тем, что на фоне демонстрируемых ВСУ на фронтах «успехов» — это какая-никакая, но с их точки зрения хорошая новость», — отметил Сатановский в личном Telegram-канале.

На фоне «родственных связей» украинцев и шведов политолог предложил два варианта названия нового единого государства: Укрошвеция или Швецаина.

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