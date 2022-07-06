Политолог Сатановский поднял на смех реакцию Украины на передачу копии письма Карла XII

«Искреннюю радость и неподдельную благодарность украинского начальства объяснить можно только тем, что на фоне демонстрируемых ВСУ на фронтах «успехов» — это какая-никакая, но с их точки зрения хорошая новость», — отметил Сатановский в личном Telegram-канале.