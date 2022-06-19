Политолог Сатановский назвал подлым запрет русского языка в школах Николаева

Запретить людям обучать детей на их родном языке – подло. Такое мнение высказал политолог и востоковед Евгений Сатановский об Украине и новом ограничении.
Власти Николаева ранее объявили о том, что в городских школах обучение с 1 сентября на русском языке будет запрещено. По мнению политолога, это говорит о том, что ни один населенный пункт Украины, где живут русскоговорящие люди, не должен оставаться под контролем режима, который принимает подобные решения.
«Нет ничего более подлого, чем запретить людям учить своих детей на их языке. Народ, который это допускает, исчезает как таковой. Он растворяется в истории без следа и каким он был на пике своего государственного могущества и культурного расцвета, значения не имеет. Правители, которые безропотно допускают такое издевательство над своими соплеменниками, чем бы они ни руководствовались, теряют власть, а во все прежние эпохи – и жизнь», — предрек крах режима в своем Telegram-канале Сатановский.
Ранее стало известно, что с 1 июля текущего года на Украине вводится визовый режим для граждан России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.