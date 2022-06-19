Политолог Сатановский назвал подлым запрет русского языка в школах Николаева

«Нет ничего более подлого, чем запретить людям учить своих детей на их языке. Народ, который это допускает, исчезает как таковой. Он растворяется в истории без следа и каким он был на пике своего государственного могущества и культурного расцвета, значения не имеет. Правители, которые безропотно допускают такое издевательство над своими соплеменниками, чем бы они ни руководствовались, теряют власть, а во все прежние эпохи – и жизнь», — предрек крах режима в своем Telegram-канале Сатановский.