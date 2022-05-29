Политолог Сатановский назвал фантастикой призыв Макрона и Шольца освободить боевиков «Азова»

Политолога удивило, что европейские лидеры обратились с вопросом о вывозе зерна к Путину. Однако еще интереснее другое, добавил он, Шольца и Макрона отчего-то беспокоит судьба националистов «Азова». При этом другие украинские военные, которые находятся в плену, их не волнуют. Сатановский предположил, что боевики социально ближе западным лидерам.