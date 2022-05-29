Политолог Сатановский назвал фантастикой призыв Макрона и Шольца освободить боевиков «Азова»

Политолог Евгений Сатановский подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца за их призывы отпустить на свободу сдавшихся в плен националистов «Азова»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело).
Рассуждениями на эту тему он поделился в своем Telegram-канале. Сатановский отметил, что европейские лидеры не только попросили главу РФ Владимира Путина отпустить нацистов, но и заявили о необходимости вывезти зерно с Украины.
«Фантастика, а не просьба! Ну, и еще зерно украинское им нужно из этой страны вывезти. Что называется, хоть хлебушку кусочек напоследок дайте!» — обрушился на Макрона и Шольца он.
Политолога удивило, что европейские лидеры обратились с вопросом о вывозе зерна к Путину. Однако еще интереснее другое, добавил он, Шольца и Макрона отчего-то беспокоит судьба националистов «Азова». При этом другие украинские военные, которые находятся в плену, их не волнуют. Сатановский предположил, что боевики социально ближе западным лидерам.
Спецоперация РФ по защите республик Донбасса стартовала 24 февраля. Ее целью является защита народа от издевательств со стороны киевского режима.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела