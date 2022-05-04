Политолог Сатановский предупредил США о военном столкновении с Китаем по украинскому сценарию

«Нет ничего, что приближало бы Америку к третьей мировой войне больше, чем курс, взятый на вооружение действующей американской администрацией в отношении Украины. Причем это касается именно непосредственного столкновения Соединенных Штатов с Россией. С Китаем у них война еще впереди, там в роли Украины будет выступать Тайвань», — говорится в тексте политолога.