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Мировую арену ждет не один конфликт, подобный ситуации на Украине. Такое заявление сделал политолог Евгений Сатановский, отвечая на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
Американский дипломат в беседе с африканскими коллегами утверждала, что ситуация на Украине не имеет отношения к Соединенным Штатам. Этот кризис не является столкновением Вашингтона и Москвы.
Сатановский в своем Telegram-канале отметил, что дела обстоят иначе. Политолог предупредил США о столкновении с Китаем по украинскому сценарию. Вместо последней в таком случае окажется Тайвань, считает эксперт.
Сатановский добавил, что ситуация на территории соседней страны, безусловно, является столкновением США и НАТО с Россией.
«Нет ничего, что приближало бы Америку к третьей мировой войне больше, чем курс, взятый на вооружение действующей американской администрацией в отношении Украины. Причем это касается именно непосредственного столкновения Соединенных Штатов с Россией. С Китаем у них война еще впереди, там в роли Украины будет выступать Тайвань», — говорится в тексте политолога.
Ранее Кремль прокомментировал антироссийские санкции Европы и США. Эти ограничения наносят вред гражданам стран Запада в том числе, процитировали пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на RT.
Россия стала жертвой рестрикций после начала военной спецоперации на Украине. Как утверждают в Минобороны, действия направлены на демилитаризацию и денацификацию страны.