Политолог Саймс: российско-китайский союз вносит коррективы в планы США по Украине

Политолог Саймс: российско-китайский союз вносит коррективы в планы США по Украине Новости
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Союз Москвы и Пекина вносит определенные коррективы в планы Вашингтона по Украине. К такому выводу пришел американский политолог Дмитрий Саймс.

По его словам, решение президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам встречи в Пекине подписать совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии», нанесло сокрушительный удар по США. Саймс подчеркнул, что Вашингтон начал сомневаться в целесообразности своей поддержки украинцев. Белый дом понимает, что Пекин является его главным противником, считает эксперт.

«Поэтому начинать борьбу с Россией по такому вопросу, как Украина, который крайне важен для РФ, но относительно периферийный для американцев, для этих людей — это подталкивание России и Китая к более тесным связям. И это кажется противоречащим здравой логике и американским интересам», — рассказал Саймс, как один шаг Путина и Си Цзиньпина заставил США изменить свое отношение к Украине.

Ранее сообщалось, что Россия якобы несет ответственность за деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она сравнила Москву с «кричащей с крыши курятника» лисой.

 
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