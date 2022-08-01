Новости0

Политолог Рожин: США подготовили три места для развязывания маленькой войны

Политолог Рожин: США подготовили три места для развязывания маленькой войны
wikipedia.org/Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0

Вашингтон уже подготовил три места, где он может развязать маленькую войну. Такое мнение высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Политолог считает, что Белому дому перед промежуточными выборами необходимо предоставить мировому сообществу хотя бы одну победу на внешнеполитической арене. Для этого США уже подготовили почву в Косово, Ираке и на Тайване. Там, по мнению Рожина, Вашингтону осталось дать отмашку для того, чтобы разгорелся конфликт.

«До промежуточных выборов они постараются еще какой-нибудь конфликт развязать, потому что для администрации Байдена нужно предъявить какую-то победу на внешнеполитическом треке», — рассказал эксперт.

По мнению политолог, США обязательно пойдет на эскалацию одного из конфликтов, иначе нынешнему руководству страны придется потерпеть поражение.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением. Об этом пишет RT.

Байден вашингтон ирак косово США тайвань
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.