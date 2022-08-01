Политолог Рожин: США подготовили три места для развязывания маленькой войны

Политолог считает, что Белому дому перед промежуточными выборами необходимо предоставить мировому сообществу хотя бы одну победу на внешнеполитической арене. Для этого США уже подготовили почву в Косово, Ираке и на Тайване. Там, по мнению Рожина, Вашингтону осталось дать отмашку для того, чтобы разгорелся конфликт.