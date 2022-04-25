Политолог Романов: Париж продолжит вести информационную войну в Мали

Ранее в Сети появилось видео, снятое в районе военной базы французских сил в Госси. После ухода европейцев территория объекта был занята малийскими военными. В этом же районе неподалеку от базы было выявлено массовое захоронение. Французы поспешили приписать к этой истории российских инструкторов, которых обычно называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», хотя проведенное ранее журналистами расследование указало на причастность французских военных к преступлению.