Политолог Романов: Париж продолжит вести информационную войну в Мали

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Бывшая африканская колония является слишком привлекательной целью для французского руководства. Так политический аналитик Роман Романов оценил распространение фейков о происходящем в Мали.
По его мнению, заявленный вывод французского военного контингента с территории африканской республики вовсе не означает, что Париж перестанет бороться за влияние в ней.
«Более того, Париж продолжит вести информационную войну. Инструменты мягкой силы и внешнеполитического давления, разного рода НПО — все эти моменты будут работать. С помощью разного рода инфоатак Елисейский дворец намерен дискредитировать действующую власть и ее союзников, чтобы в будущем сменить режим на более лояльный к деятельности Франции», – предупредил эксперт.
Ранее в Сети появилось видео, снятое в районе военной базы французских сил в Госси. После ухода европейцев территория объекта был занята малийскими военными. В этом же районе неподалеку от базы было выявлено массовое захоронение. Французы поспешили приписать к этой истории российских инструкторов, которых обычно называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», хотя проведенное ранее журналистами расследование указало на причастность французских военных к преступлению.
Тактика распространения дезинформации подразумевает под собой дискредитацию стратегического оппонента, которым в Мали и Африке в целом для Франции выступает Россия. Этот эпизод показал, что Париж готов идти на все, чтобы скрыть собственные ошибки и навредить конкуренту.