Политолог Романенко: Макрон приедет на Украину с «предложениями Путина»

Президент Франции Эммануэль Макрон передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому невыгодные для Киева предложения, озвученные российским коллегой Владимиром Путиным. Таким выводом в Сети поделился политолог Юрий Романенко.

На своей странице в социальной сети Facebook Романенко назвал выступление президента Франции на пресс-конференции с российским коллегой таким же «бессмысленным», как современную французскую философию. Украинский эксперт уверен, что Макрона нужно ждать на Украине с инициативами Путина.

Свою теорию политолог пытался подтвердить тем, что президент Франции назвал конфликт на территории Донбасса «украинским». Вот только в чем заключается противоречие этих слов, Романенко не объяснил.

Ранее Макрон заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет к выполнению Минских соглашений. Путин, в свою очередь, указал французскому лидеру на отказ Киева от соблюдения договоренностей.

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