Политолог разоблачил украинский карго-культ «могущественного оружия НАТО»

Накануне Верховная рада заявила, что в стране будут производить вышиванки с изображениями турецких беспилотников Bayraktar TB2. В комментарии для «Московского комсомольца» политолог Денис Денисов отметил, что это напоминает карго-культ. С ним же связано и появление в Киеве мурала с Богородицей с американским ПТРК Javelin в руках.