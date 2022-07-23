Политолог разоблачил украинский карго-культ «могущественного оружия НАТО»

Популяризацией карго-культа «мощного западного оружия» на Украине занимаются маркетологи, оперируя к массовой психологии, заявил политолог Денис Денисов.
Накануне Верховная рада заявила, что в стране будут производить вышиванки с изображениями турецких беспилотников Bayraktar TB2. В комментарии для «Московского комсомольца» политолог Денис Денисов отметил, что это напоминает карго-культ. С ним же связано и появление в Киеве мурала с Богородицей с американским ПТРК Javelin в руках.
Денисов уверен, что над такими пропагандистскими образами трудятся маркетологи, задача которых убедить украинцев в мощи западного оружия.
«Это символические вещи. В условиях украинского кризиса подобного рода фетиши выглядят закономерно для людей», — отметил политолог.
Ранее с патчем со «святой Джавелиной» появился на публике и министр обороны страны Алексей Резников.