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Политолог рассказал анекдот, напомнивший ему "гарантии безопасности" НАТО для Украины

Политолог рассказал анекдот, напомнивший ему «гарантии безопасности» НАТО для Украины
Офис президента Украины

Владимир Зеленский обратил к НАТО за гарантиями безопасности для Украины. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек отреагировал на это советским анекдотом. 

Страны НАТО уже мало сомневаются в успехе российской спецоперации на Украине, поэтому и не могут дать Киеву какие-либо гарантии, заявил политолог Бальбек в беседе с РИА Новости.

«Санитар, может, в реанимацию? Нет! Доктор сказал в морг», — напомним подходящий случаю анекдот политолог.

По словам Бальбека, в Североатлантическом альянсе уже не видят смысла в том, чтобы тратить на Украину деньги. Теперь западные партнеры ограничиваются лишь «уколами успокоительного» киевскому режиму в виде небольших партий вооружений. 

Бальбек Зеленский НАТО
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