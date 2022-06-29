Политолог рассказал анекдот, напомнивший ему «гарантии безопасности» НАТО для Украины

Владимир Зеленский обратил к НАТО за гарантиями безопасности для Украины. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек отреагировал на это советским анекдотом.
Страны НАТО уже мало сомневаются в успехе российской спецоперации на Украине, поэтому и не могут дать Киеву какие-либо гарантии, заявил политолог Бальбек в беседе с РИА Новости.
«Санитар, может, в реанимацию? Нет! Доктор сказал в морг», — напомним подходящий случаю анекдот политолог.
По словам Бальбека, в Североатлантическом альянсе уже не видят смысла в том, чтобы тратить на Украину деньги. Теперь западные партнеры ограничиваются лишь «уколами успокоительного» киевскому режиму в виде небольших партий вооружений.