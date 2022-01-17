Политолог Рар уверен, что Лавров разберет коллегу из ФРГ Бербок «на молекулы»

Политолог Рар уверен, что Лавров разберет коллегу из ФРГ Бербок «на молекулы» Новости
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разберет коллегу из Германии Анналену Бербок во время встречи «на молекулы». Таким мнением поделился политолог Александр Рар.

Политолог напомнил о том, как год назад Лавров публично унизил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По мнению Рара, такая же участь — с прохождением по коридору позора — ждет и Бербок. Он выразил уверенность в том, что новый канцлер Германии Олаф Шольц подстроил это специально.

«Лавров, грубо говоря, разберет коллегу на молекулы. Она с провалом вернется в Берлин, после чего ситуацию исправит Шольц. Я думаю, это некий хитрый план. "Зеленых" на некоторое время выведет из строя показательная трепка их лидера в Москве, и канцлер будет вести себя куда более свободно, не опасаясь информационной атаки по возвращению в Берлин», — расшифровал хитрый трюк канцлера ФРГ Шольца с показательной поркой Бербок на переговорах с Лавровым политолог.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок перед визитом в Москву посетила Киев.

 
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