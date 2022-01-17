Политолог Рар уверен, что Лавров разберет коллегу из ФРГ Бербок «на молекулы»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разберет коллегу из Германии Анналену Бербок во время встречи «на молекулы». Таким мнением поделился политолог Александр Рар.

Политолог напомнил о том, как год назад Лавров публично унизил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По мнению Рара, такая же участь — с прохождением по коридору позора — ждет и Бербок. Он выразил уверенность в том, что новый канцлер Германии Олаф Шольц подстроил это специально.

«Лавров, грубо говоря, разберет коллегу на молекулы. Она с провалом вернется в Берлин, после чего ситуацию исправит Шольц. Я думаю, это некий хитрый план. "Зеленых" на некоторое время выведет из строя показательная трепка их лидера в Москве, и канцлер будет вести себя куда более свободно, не опасаясь информационной атаки по возвращению в Берлин», — расшифровал хитрый трюк канцлера ФРГ Шольца с показательной поркой Бербок на переговорах с Лавровым политолог.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок перед визитом в Москву посетила Киев.

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