Политолог Рар предрек удар США по «Северному потоку — 2»

Власти США собираются наказать Германию, серьезно ударив по газопроводу «Северный поток — 2». Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт раскрыл хитрый план США по унижению Германии. По его словам, попытки сдерживания России со стороны Вашингтона перемежаются наказанием для ФРГ. Основным направлением станет именно «Северный поток — 2», уверен Рар.

Идея о газовой зависимости от США исчерпала сама себя, поэтому Вашингтон придумал историю о «вторжении» России на Украину, чтобы оправдать санкции против Москвы. Таким образом США не только хотят лишить Россию торговли газом, но и показать Германии, кто в действительности является хозяином на Западе, говорит Рар.

«В США постараются ударить не только адресно по "Северному потоку — 2". Вашингтон нацелен на то, чтобы посадить Германию в лужу», — сказал Александр Рар.

Ранее Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу. Так, в январе 2021 года Евросоюз импортировал из США рекордный объем СПГ на сумму 4,1 млрд евро, передает RT.

Как считает американист Владимир Васильев, США, муссируя тему с «вторжением» России на Украину и новыми санкциями, попали в собственную ловушку. Теперь один неосторожный шаг может обрушить американскую экономику, пишет «Царьград».

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