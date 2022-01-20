Политолог Рар: переговоры глав МИД России и ФРГ доказали потребность Германии в «СП-2»

Политолог Рар: переговоры глав МИД России и ФРГ доказали потребность Германии в «СП-2» Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время дипломатических контактов в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым признала, что Берлин нуждается в российском газе. Такое мнение озвучил немецкий политолог Александр Рар в интервью «Украине.ру».

Эксперт заметил, что ранее Бербок призывала превратить российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» в «руину на дне Балтийского моря». Несмотря на это, новому канцлеру Германии Олафу Шольцу удалось переубедить главу внешнеполитического ведомства.

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока — 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — заявил политэксперт.

Позиция главы немецкого МИД изменилась во время переговоров в Москве, которые министр иностранных дел России назвал «весьма полезными», пишет RT. По словам Рара, на прошедших контактах Анналена Бербок показала себя как представитель конструктивной дипломатии всей Германии, а не только «Партии зеленых».

 
загрузка...
 
#Северный поток-2 Бербок Лавров
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru