Политолог Рар: переговоры глав МИД России и ФРГ доказали потребность Германии в «СП-2»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время дипломатических контактов в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым признала, что Берлин нуждается в российском газе. Такое мнение озвучил немецкий политолог Александр Рар в интервью «Украине.ру».

Эксперт заметил, что ранее Бербок призывала превратить российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» в «руину на дне Балтийского моря». Несмотря на это, новому канцлеру Германии Олафу Шольцу удалось переубедить главу внешнеполитического ведомства.

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока — 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — заявил политэксперт.

Позиция главы немецкого МИД изменилась во время переговоров в Москве, которые министр иностранных дел России назвал «весьма полезными», пишет RT. По словам Рара, на прошедших контактах Анналена Бербок показала себя как представитель конструктивной дипломатии всей Германии, а не только «Партии зеленых».

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