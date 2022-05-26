Политолог Простаков отметил массовый характер «нарисованных» долгов за капремонт в Петербурге

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков считает, что ситуация с непонятно откуда взявшимися долгами за капремонт в Санкт-Петербурге может спровоцировать социальный конфликт. Об этом сообщает ФАН.
Петербуржцы последние два месяца находят в почтовых ящиках долговые квитанции от Фонда капитального ремонта и не понимают, откуда «нарисовались» эти долги при своевременной оплате счетов. Проблема успела стать массовой и вылиться в длинные обсуждения в соцсетях.
«Отсутствие воли решить проблему удобным для горожан путем повлекло за собой серьезное напряжение в обществе. Властям Санкт-Петербурга необходимо преодолевать стремление перекладывать ответственность с одной структуры на другую без практической пользы для дела. В противном случае город ожидает серьезный социальный конфликт», — отметил Простаков.
По его словам, Единый расчетный центр создавался для удобства петербуржцев, но бюрократия и непродуманность действий «Петроэлектросбыта» в очередной раз стали головной болью жителей города.