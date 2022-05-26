Политолог Простаков отметил массовый характер «нарисованных» долгов за капремонт в Петербурге

Петербуржцы последние два месяца находят в почтовых ящиках долговые квитанции от Фонда капитального ремонта и не понимают, откуда «нарисовались» эти долги при своевременной оплате счетов. Проблема успела стать массовой и вылиться в длинные обсуждения в соцсетях.