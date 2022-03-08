Политолог поведал о тайном решении, которое США приняли по Украине

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Планы о создании так называемого украинского «правительства в изгнании» свидетельствуют о том, что Запад уже смирился с политическим поражением Киева на фоне проведения специальной операции России.

К такому выводу пришел известный российский политолог Богдан Безпалько, проанализировав ситуацию на международной арене. В интервью информационному изданию «ПолитРоссия» Безпалько подробно рассказал о дальнейшей судьбе Зеленского, а также поведал о тайном решении, которое США приняли по Украине.

Богдан Безпалько в первую очередь обратил внимание, что заявление отдельных представителей Вашингтона о подготовке к реализации плана, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский будет должен возглавить правительство в изгнании, является определенным геополитическим сигналом. США фактически подтвердили, что готовят Киев к политическому поражению, поскольку украинские власти не смогли справиться со сложившейся ситуацией.

По словам политолога, американские власти уже приняли по Украине тайное решение, согласно которому признают полное поражение Киева. Речь идет об определенной программе, позволяющей украинским властями сформировать «правительство в изгнании». Речь идет о политической структуре во главе с Владимиром Зеленским, которая будет действовать на территории Польши.

Безпалько уверен, что тайное решение США о формировании украинского «правительства в изгнании» фактически будет означать полную капитуляцию Киева. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет контролировать ситуацию в стране, находясь в Польше, поскольку его решение будет означать об отказе от своей должности.

«Если это действительно подтвердится, то, безусловно, это будет означать поражение Украины. То есть фактически это будет официальным признанием политического поражения. И на Западе с этим уже смирились», — резюмировал Безпалько.

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