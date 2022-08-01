Политолог Попов: ВС РФ отвели морской пехоте особую роль в спецоперации на Украине

Морской пехоте отведена особая роль в специальной военной операции ВС РФ по демилитаризации Украины. Об этом рассказал эксперт Владимир Попов.
В беседе с газетой «ВЗГЛЯД» Попов подчеркнул, что в задачи морских пехотинцев на Украине входит уничтожение украинских объектов военной инфраструктуры при условии сохранности гражданских объектов.
«Могу предположить, что именно специфика морской пехоты с высадкой десанта на побережье может еще пригодиться в ходе спецоперации. Возможно, что это будет береговая линия вблизи Одессы, устья Днепра или Дуная», — заявил эксперт.
По его словам, киевский режим изначально ожидал высадки российских пехотинцев с моря, однако военные ввели в ступор украинских националистов, подойдя по суше.