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Политолог Поляков предрек Зеленскому отставку осенью

Политолог Поляков предрек Зеленскому отставку осенью
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост уже осенью текущего года. Такое мнение выразил политолог Сергей Поляков.

Эксперт считает, что украинский лидер может сам подать в отставку, когда все задачи военной спецоперации ВС РФ будут достигнуты.

«Пока у Украины есть ощущение, что с ними весь “цивилизованный” мир, но надо дать им понять, что даже при поддержке натовских сил военный потенциал России и Украины несоизмерим», — отметил Поляков.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что целью СВО является уничтожение военной инфраструктуры.

Зеленский отставка спецоперация
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RusNewsToday24
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