Политолог Поляков предрек Зеленскому отставку осенью

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост уже осенью текущего года. Такое мнение выразил политолог Сергей Поляков.
Эксперт считает, что украинский лидер может сам подать в отставку, когда все задачи военной спецоперации ВС РФ будут достигнуты.
«Пока у Украины есть ощущение, что с ними весь “цивилизованный” мир, но надо дать им понять, что даже при поддержке натовских сил военный потенциал России и Украины несоизмерим», — отметил Поляков.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что целью СВО является уничтожение военной инфраструктуры.