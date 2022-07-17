Политолог Пол Крейг Робертс рассказал о судьбе США в случае завоевания Россией

США и ее жители получили бы больше свобод в случае завоевания их Россией. Так считает американский экономист и политолог, бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
В эксклюзивном пересказе «ПолитРоссия» пишет, что в случае военного противостояния с РФ США не за что воевать. По его словам, западных ценностей от качественной медицины до неприкосновенности частной жизни давно нет.
Политолог уверен, что американцы сражались бы за военную мощь США, прибыль Пентагона и идею американской гегемонии.
«Американцы были бы намного свободнее, если бы США были завоеваны Россией», – заключил бывший сотрудник Белого дома.
Ранее эксперт рассказывал, как российский лидер Владимир Путин показал слабое место США. По его словам, у американцев не хватит единства, чтобы вести войну против РФ.