Политолог Погребинский предрек катастрофу на Украине из-за одновременного запуска АЭС

Попытка Киева покончить с энергетическим кризисом может привести к такой катастрофе, что многолетний конфликт в Донбассе будет напрочь забыт.

Таким мнением поделился политолог Михаил Погребинский. Ситуация на юго-востоке Украины сдвинется на второй, а то и десятый план, и в результате вовсе перестанет быть проблемой, уверен эксперт. По его словам, это может произойти из-за поспешных действий киевских властей.

Политолог описал катастрофический сценарий разрешения конфликта в Донбассе. Если власти попытаются осуществить одновременный запуск энергоблоков АЭС, то последствия возможной аварии станут угрозой не только для Украины, но и соседних стран.

«Запуск всех 15 блоков означает, что никто не выполняет регламентные работы. Это в свою очередь грозит такой катастрофой, что украинская власть и ее покровители просто забудут о Донбассе. Все просто забудут о конфликте, если на Украине рванет АЭС», — объяснил Погребинский.

Киев собирается предотвратить энергетический коллапс, но некомпетентность властей может обернуться куда более масштабными и печальными последствиями, отметил эксперт. Украине придется объединиться с Россией и Европой для устранения катастрофы, и про конфликт в Донбассе никто не вспомнит, заключил он.

Как сообщалось ранее, Киев планирует отключить Объединенную энергосистему (ОЭС) страны от энергосети России и Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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