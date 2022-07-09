Политолог Пискорский спрогнозировал начало войны Польши с Россией при одном условии

Обозреватель польского издания Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что если Польша решит ввести на территорию Украины свои войска, то это будет означать начало открытого конфликта с Россией.
Возможность ввода «миротворцев» на западные территории Украины обсуждают Вашингтон и Варшава. Однако такие действия Москва, скорее всего, расценит как сигнал к открытому конфликту, подилился своим мнением польский политолог с изданием «Украина.ру».
«Ввод каких-либо организованных иностранных войск, означает, о чем многократно говорила Москва, что мы вступаем в открытый конфликт с Российской Федерацией. Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО», — рассказал Пискорский.
По словам обозревателя польского еженедельника, в результате своих непродуманных шагов Польша может оказаться в состоянии реального военного противостояния с Россией.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что планы Польши установить контроль над западом Украины являются опасными для всей Европы.