Политолог Пискорский спрогнозировал начало войны Польши с Россией при одном условии

«Ввод каких-либо организованных иностранных войск, означает, о чем многократно говорила Москва, что мы вступаем в открытый конфликт с Российской Федерацией. Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО», — рассказал Пискорский.