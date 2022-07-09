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Политолог Пискорский спрогнозировал начало войны Польши с Россией при одном условии

Политолог Пискорский спрогнозировал начало войны Польши с Россией при одном условии
Федеральное агентство новостей

Обозреватель польского издания Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что если Польша решит ввести на территорию Украины свои войска, то это будет означать начало открытого конфликта с Россией.

Возможность ввода «миротворцев» на западные территории Украины обсуждают Вашингтон и Варшава. Однако такие действия Москва, скорее всего, расценит как сигнал к открытому конфликту, подилился своим мнением польский политолог с изданием «Украина.ру».

«Ввод каких-либо организованных иностранных войск, означает, о чем многократно говорила Москва, что мы вступаем в открытый конфликт с Российской Федерацией. Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО», — рассказал Пискорский.

По словам обозревателя польского еженедельника, в результате своих непродуманных шагов Польша может оказаться в состоянии реального военного противостояния с Россией.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что планы Польши установить контроль над западом Украины являются опасными для всей Европы.

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