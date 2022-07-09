Политолог Пискорский рассказал, что украинские беженцы на самом деле думают о конфликте на Украине

В СМИ появилась информация, что власти Киева договорились с польским правительством, что украинские мужчины призывного возраста, которые находятся на территории Польши, будут депортироваться на родину. Однако тот «патриотический подъем», который наблюдался у украинцев непродолжительное время, давно уже сошел на нет, и защищать киевский режим желания они не испытывают.