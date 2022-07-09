Политолог Пискорский рассказал, что украинские беженцы на самом деле думают о конфликте на Украине

Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский рассказал, что украинские граждане призывного возраста, находящиеся на территории Польши, не хотят принимать участия в конфликте, который происходит на Украине.
В СМИ появилась информация, что власти Киева договорились с польским правительством, что украинские мужчины призывного возраста, которые находятся на территории Польши, будут депортироваться на родину. Однако тот «патриотический подъем», который наблюдался у украинцев непродолжительное время, давно уже сошел на нет, и защищать киевский режим желания они не испытывают.
«Например, едешь в такси, разговариваешь с украинским водителем, спрашиваешь его про войну, слышишь: “Это не моя война, пусть они воюют, при чем здесь я”», — рассказал Пискорский в интервью изданию «Украина.ру».
При этом польский политолог уточнил, что даже если бы такие договоренности существовали, это ничего бы не изменило, так как украинские мужчины уехали бы с Польши в другие страны Евросоюза, потому что открытые европейские границы позволяют это сделать.
Ранее Пискорский высказал мнение, что возможность ввода «миротворцев» на западные территории Украины, которую обсуждают Вашингтон и Варшава, Москва, скорее всего, расценит как сигнал к открытому конфликту.