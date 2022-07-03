Политолог Пименов указал на расширение «черного» списка звезд из России

Политолог Александр Пименов расширил черный список артистов из России, которые выступили против спецоперации на Украине. Ранее этот список обнародовал критик Александр Литовцев, пишет Solenka.info.
Политолог отметил, что в перечень также следует включить Елизавету Боярскую и ее мужа Максима Матвеева, актера Алексея Горбунова. Помимо этого, в список попали музыканты из группы «Тараканы!», и актер Владимир Талашко. Последний наиболее известен по фильму «В бой идут одни старики».
Ранее Мария Погребняк выразила уверенность, что на концертах в Турции сбежавшего из России Галкина закидают «дынями и арбузами»