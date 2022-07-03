Политолог Пименов указал на расширение «черного» списка звезд из России

Политолог отметил, что в перечень также следует включить Елизавету Боярскую и ее мужа Максима Матвеева, актера Алексея Горбунова. Помимо этого, в список попали музыканты из группы «Тараканы!», и актер Владимир Талашко. Последний наиболее известен по фильму «В бой идут одни старики».