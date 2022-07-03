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Политолог Пименов указал на расширение «черного» списка звезд из России

Политолог Пименов указал на расширение «черного» списка звезд из России
Genrietta Peryan/Global Look Press

Политолог Александр Пименов расширил черный список артистов из России, которые выступили против спецоперации на Украине. Ранее этот список обнародовал критик Александр Литовцев, пишет Solenka.info.

Политолог отметил, что в перечень также следует включить Елизавету Боярскую и ее мужа Максима Матвеева, актера Алексея Горбунова. Помимо этого, в список попали музыканты из группы «Тараканы!», и актер Владимир Талашко. Последний наиболее известен по фильму «В бой идут одни старики».

Ранее Мария Погребняк выразила уверенность, что на концертах в Турции сбежавшего из России Галкина закидают «дынями и арбузами»

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RusNewsToday24
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