Американские власти грезили идеей вступления Украины в НАТО, предоставляя ей самое передовое вооружение, отметил политолог. Он напомнил, что Киев еще до начала российской спецоперации нарушил минские договоренности, ключевая цель которых заключалась в урегулировании ситуации на востоке Украины.