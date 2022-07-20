Политолог Осаки обвинил США в создании ада на Украине

США использовали Украину для превращения страны в западный оплот на границе с Россией. Такое мнение высказал политолог Ивао Осаки, добавив, что спецоперация стала единственным выходом для президента РФ Владимира Путина.
Американские власти грезили идеей вступления Украины в НАТО, предоставляя ей самое передовое вооружение, отметил политолог. Он напомнил, что Киев еще до начала российской спецоперации нарушил минские договоренности, ключевая цель которых заключалась в урегулировании ситуации на востоке Украины.
«Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию…Именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру», — цитирует Осаки японское издание JB Press.
Сейчас на территории Восточной Европы наблюдается ад. Ответственность за это, по словам политолога, лежит на американской власти.