Политолог Ордуханян заявил о серьезных последствиях очередной фальсификации выборов в США

Выборы США в 2024 году ожидает шпионская вакханалия. Такое мнение высказал политолог Рафаэль Ордуханян.
Эксперт принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Политолог указал на серьезные последствия очередной фальсификации выборов в Соединенных Штатах. Более того, прогнозы приобретают актуальный характер на фоне появляющихся в Сети заявлений о возможном отделении от Америки Техаса.
«Если во главе США вновь встанет незаконно избранный президент, то тогда может произойти все угодно. В обществе происходит радикализация со всех сторон: как со стороны либералов, так и консерваторов», — говорится в комментарии Ордуханяна.
Ранее американская пресса высказалась о предвыборных обещаниях президента США Джо Байдена. Глава государства не следует своему плану, и это может привести к экономической катастрофе, считают журналисты.