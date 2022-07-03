Новости0

Политолог Ордуханян заявил о серьезных последствиях очередной фальсификации выборов в США

Политолог Ордуханян заявил о серьезных последствиях очередной фальсификации выборов в США
pxhere.com

Выборы США в 2024 году ожидает шпионская вакханалия. Такое мнение высказал политолог Рафаэль Ордуханян.

Эксперт принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Политолог указал на серьезные последствия очередной фальсификации выборов в Соединенных Штатах. Более того, прогнозы приобретают актуальный характер на фоне появляющихся в Сети заявлений о возможном отделении от Америки Техаса.

«Если во главе США вновь встанет незаконно избранный президент, то тогда может произойти все угодно. В обществе происходит радикализация со всех сторон: как со стороны либералов, так и консерваторов», — говорится в комментарии Ордуханяна.

Ранее американская пресса высказалась о предвыборных обещаниях президента США Джо Байдена. Глава государства не следует своему плану, и это может привести к экономической катастрофе, считают журналисты.

выборы Ордуханян США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.