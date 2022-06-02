Политолог Ордуханян: США развяжут войны на всех континентах для выхода из экономического кризиса

США оказались в глубоком экономическом, социальном и политическом кризисе. Поэтому власти страны будут искать традиционные для американцев пути выхода из ситуации.
Политолог-экономист Рафаэль Ордуханян в беседе с изданием «Украина.ру» отметил, что США будут искать выход через боевые действия на всех континентах. Именно поэтому сейчас происходит накачка оружием Киева, считает эксперт.
«Абсолютное накачивание Восточной Европы новыми видами оружия, и даже попытки размещения ядерного вооружения. Польша во всю требует, чтобы разместили ядерное оружие там», — добавил он.
По его мнению, после Украины США займутся Тайванем, а затем и другими регионами. Начнутся повсеместные войны, потому что другого варианта выхода из кризиса у американцев нет, уточнил политолог.