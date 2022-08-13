Политолог Ордуханян назвал обыск в доме Трампа «крысиной борьбой» демократов с республиканцами

ФБР пытается обвинить бывшего американского президента Дональда Трампа в нарушении закона о шпионаже, что может обернуться для политика реальным тюремным сроком. Политолог Рафаэль Ордуханян раскрыл тайну истинного замысла расследования против лидера республиканцев США.
По мнению эксперта, политические соперники в лице демократов намереваются таким образом обеспечить себе победу на грядущих промежуточных выборах. Исходя из отчета ФБР, в поместье Трампа было обнаружено 11 комплектов важных документов, что может превратиться в 5-летнее заключение для экс-главы Белого дома, уточнил аналитик в беседе с «ПолитРоссией».
«Это крысиная, подковерная борьба с использованием крысиных методов. Другого ожидать от вашингтонского истеблишмента не стоило», – подчеркнул политолог.
Ранее политолог Сергей Марков завил, что ситуация с обысками в поместье бывшего американского лидера Дональда Трампа может перерасти в госпереворот в Соединенных Штатах.