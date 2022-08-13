Политолог Ордуханян назвал обыск в доме Трампа «крысиной борьбой» демократов с республиканцами

По мнению эксперта, политические соперники в лице демократов намереваются таким образом обеспечить себе победу на грядущих промежуточных выборах. Исходя из отчета ФБР, в поместье Трампа было обнаружено 11 комплектов важных документов, что может превратиться в 5-летнее заключение для экс-главы Белого дома, уточнил аналитик в беседе с «ПолитРоссией».