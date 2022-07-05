Политолог Носович обозначил страны, отклонившие предложение Польши по антироссийскому блоку

Попытки Польши создать антироссийский блок оказались тщетными, поскольку Варшава столкнулась с отказом некоторых стран поддержать ее. Таким мнением поделился политолог Александр Носович.
Он отметил, что Венгрия откровенно отвергает Польшу в давлении на РФ, передает «Украина.ру». По словам эксперта, именно позиция Будапешта вызывает распри в Евросоюзе, что демонстрирует его отказ поддержать шестой пакет санкций против Москвы.
Кроме того, отклонились от антироссийского курса Чехия и Румыния. Соответственно, в действительности Польшу сейчас готовы поддержать прибалтийские государства, Великобритания и еще несколько стран.
Ранее телеканал RT сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики на фоне глобального кризиса.