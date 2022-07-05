Политолог Носович обозначил страны, отклонившие предложение Польши по антироссийскому блоку

Он отметил, что Венгрия откровенно отвергает Польшу в давлении на РФ, передает «Украина.ру». По словам эксперта, именно позиция Будапешта вызывает распри в Евросоюзе, что демонстрирует его отказ поддержать шестой пакет санкций против Москвы.