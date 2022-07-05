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Политолог Носович обозначил страны, отклонившие предложение Польши по антироссийскому блоку

Политолог Носович обозначил страны, отклонившие предложение Польши по антироссийскому блоку
pxhere.com

Попытки Польши создать антироссийский блок оказались тщетными, поскольку Варшава столкнулась с отказом некоторых стран поддержать ее. Таким мнением поделился политолог Александр Носович.

Он отметил, что Венгрия откровенно отвергает Польшу в давлении на РФ, передает «Украина.ру». По словам эксперта, именно позиция Будапешта вызывает распри в Евросоюзе, что демонстрирует его отказ поддержать шестой пакет санкций против Москвы.

Кроме того, отклонились от антироссийского курса Чехия и Румыния. Соответственно, в действительности Польшу сейчас готовы поддержать прибалтийские государства, Великобритания и еще несколько стран.

Ранее телеканал RT сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики на фоне глобального кризиса.

антироссийская риторика венгрия Польша румыния Чехия
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RusNewsToday24
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