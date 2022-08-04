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Политолог Нетесов перечислил звезд-предателей в открытом письме «Враги России»

Политолог Нетесов перечислил звезд-предателей в открытом письме «Враги России»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политолог Николай Нетесов обнародовал открытое письмо под названием «Враги России». В документе приводятся имена звезд, которые оказались предателями своей родины.

В частности, эксперт включил в список всех, кто подверг критике спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, сбежал из России и продолжил поливать Москву грязью.

Открытое письмо «Враги России» включает в себя следующих артистов: Максима Галкина, Чулпан Хаматову, Андрея Макаревича, Юрия Шевчука, Валерия Меладзе, Земфиру, Макса Покровского, Манижу, а также участников группы Little Big, Бориса Гребенщикова и других знаменитостей.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич назвал «марионетками» людей, которые поддерживают спецоперацию.

враги россии Нетесов спецоперация Украина
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