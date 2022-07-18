Новости01

Политолог Монтян рассказала, чем закончится «западная сказка» для Украины

Политолог Монтян рассказала, чем закончится «западная сказка» для Украины
prt scr youtube.com

Украинский политолог и блогер Татьяна Монтян объяснила, чем закончится «западная сказка» для Киева. 

Как пишет «ПолитРоссия», цитируя эксперта, украинских политиков ждет такой же печальный финал, как пособников США в Афганистане.

«Пока для украинских элит все хорошо. Их прикармливают, рассказывают сказки про то, что все у них будет хорошо: примут на Западе, позволят вывезти награбленное. Но как оно будет на самом деле, сколько еще будет длиться эта западная сказка – вопрос. В Афганистане она длилась двадцать лет, а потом афганцы удирали на шасси самолетов», — заявила Монтян.

По ее словам, когда пробьет час «икс», Запад оставит Киев без помощи, поскольку он «плевать хотел на этих продажных негодяев».

Ранее политолог Монтян говорила, что США и Киев готовят ракетные удары по Крымскому мосту и Севастополю. Так она прокомментировала новость о поставках США Украине реактивной системы РСЗО «Хаймарс» (HIMARS), способной поражать цели на расстоянии 300 км.

Монтян США Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.