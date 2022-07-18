Политолог Монтян рассказала, чем закончится «западная сказка» для Украины

«Пока для украинских элит все хорошо. Их прикармливают, рассказывают сказки про то, что все у них будет хорошо: примут на Западе, позволят вывезти награбленное. Но как оно будет на самом деле, сколько еще будет длиться эта западная сказка – вопрос. В Афганистане она длилась двадцать лет, а потом афганцы удирали на шасси самолетов», — заявила Монтян.