Украинский политолог и блогер Татьяна Монтян объяснила, чем закончится «западная сказка» для Киева.
Как пишет «ПолитРоссия», цитируя эксперта, украинских политиков ждет такой же печальный финал, как пособников США в Афганистане.
«Пока для украинских элит все хорошо. Их прикармливают, рассказывают сказки про то, что все у них будет хорошо: примут на Западе, позволят вывезти награбленное. Но как оно будет на самом деле, сколько еще будет длиться эта западная сказка – вопрос. В Афганистане она длилась двадцать лет, а потом афганцы удирали на шасси самолетов», — заявила Монтян.
По ее словам, когда пробьет час «икс», Запад оставит Киев без помощи, поскольку он «плевать хотел на этих продажных негодяев».
Ранее политолог Монтян говорила, что США и Киев готовят ракетные удары по Крымскому мосту и Севастополю. Так она прокомментировала новость о поставках США Украине реактивной системы РСЗО «Хаймарс» (HIMARS), способной поражать цели на расстоянии 300 км.