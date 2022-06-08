Политолог Монтян: Путин «внес раздор» в эстонское правительство

Глава эстонского правительства Кая Каллас в отчаянной борьбе за власть решила возложить ответственность за происходящее в стране на президента РФ Владимира Путина. Ситуацию прокомментировала политолог Татьяна Монтян.
По информации издания «ПолитРоссия», Эстония столкнулась с политическим кризисом. При этом Каллас вместо решения насущных проблем говорит только о руководстве РФ.
«Путин даже Эстонию не пощадил… Снова проявил свою коварную сущность и внес раздор в эстонское правительство», — с иронией отметила Монтян.
Каллас ранее заявила о сложностях в достижении единства стран Евросоюза по действиям России на Украине. По ее словам, причиной являются последствия санкций в отношении Москвы. Она также призвала западные государства к поставкам оружия Киеву, передает RT.