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Политолог Михеев: тесная дружба с Польшей закончится для Украины потерей государственности

Политолог Михеев: тесная дружба с Польшей закончится для Украины потерей государственности
globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Поддержка Польши в борьбе с Россией дорого обходится Киеву. О цене, которую украинские власти вынуждены платить Варшаве, рассказал политолог Сергей Михеев. 

По мнению эксперта, соседствующая с Украиной республика сегодня жаждет реванша за преступления бандеровских нацбатальонов на Волыни. Пользуясь слабостью Киева, под прикрытием дружбы Варшава может полностью подчинить страну себе, лишив ее государственности и суверенитета, подчеркнул политолог в интервью «Украине.ру».

Михеев напомнил, что перед объявлением особого статуса для поляков республика отмечала день памяти жертв Волынской резни. Граждане государства не забыли ужасов геноцида, учиненного украинцами в середине прошлого века, и желают отмщения. 

Михеев Польша Украина
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RusNewsToday24
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