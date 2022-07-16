Поддержка Польши в борьбе с Россией дорого обходится Киеву. О цене, которую украинские власти вынуждены платить Варшаве, рассказал политолог Сергей Михеев.
По мнению эксперта, соседствующая с Украиной республика сегодня жаждет реванша за преступления бандеровских нацбатальонов на Волыни. Пользуясь слабостью Киева, под прикрытием дружбы Варшава может полностью подчинить страну себе, лишив ее государственности и суверенитета, подчеркнул политолог в интервью «Украине.ру».
Михеев напомнил, что перед объявлением особого статуса для поляков республика отмечала день памяти жертв Волынской резни. Граждане государства не забыли ужасов геноцида, учиненного украинцами в середине прошлого века, и желают отмщения.