Политолог Михеев: тесная дружба с Польшей закончится для Украины потерей государственности

По мнению эксперта, соседствующая с Украиной республика сегодня жаждет реванша за преступления бандеровских нацбатальонов на Волыни. Пользуясь слабостью Киева, под прикрытием дружбы Варшава может полностью подчинить страну себе, лишив ее государственности и суверенитета, подчеркнул политолог в интервью «Украине.ру».