Политолог Михеев сравнил Джо Байдена с «Петрушкой», которым «управляет кукловод»

По мнению Михеева, проблемой является то, что не понятно, с кем договариваться, потому что, например, когда американский президент Джо Байден что-то говорит − это правда или завтра скажут, что он опять оговорился? Все это дает повод внешним партнерам не доверять США, при том, что закулисные круги, в таком случае, могут проверить некие теории, проекты и тому подобное.