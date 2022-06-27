Политолог Михеев сравнил Джо Байдена с «Петрушкой», которым «управляет кукловод»

Сегодня одна из проблем политических элит Запада это то, что что все лидеры являются марионетками в чьих-то руках, заявил политолог Сергей Михеев.
Самостоятельность президента Соединенных Штатов Джо Байдена стоит под большим вопросом, как и весь институт президентства США, управляемый другими силами, считает политолог.
«Президент США — это Петрушка, кукла на руке, которая прыгает из-за ширмы. Вы не видите кукловода и эту руку», — цитирует Михеева ИА SM-News.
Самостоятельные главы государств, такие как президент России Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин раздражают зависимых от чужой воли западных лидеров, считает политик. Куклы-марионетки, из которых состоит весь западный истеблишмент, не могут спокойно наблюдать, как сильная личность, вникая в ситуацию, принимает самостоятельные решения.
«Они тогда понимают, что являются в лучшем случае клерками, их это раздражает. Так было практически всегда», — отметил эксперт.
По мнению Михеева, проблемой является то, что не понятно, с кем договариваться, потому что, например, когда американский президент Джо Байден что-то говорит − это правда или завтра скажут, что он опять оговорился? Все это дает повод внешним партнерам не доверять США, при том, что закулисные круги, в таком случае, могут проверить некие теории, проекты и тому подобное.