Политолог Михеев спрогнозировал ухудшение отношений между Венгрией и Украиной

«Это поставит отношения с Венгрией на грань войны. Кстати, в Венгрии недели полторы назад сказали, что у них есть планы военные в отношении Украины в случае развития ситуации в экстремальном ключе. Думаю, они имеют в виду введение польских войск на запад Украины», — сказал специалист.