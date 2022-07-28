Политолог Михеев спрогнозировал ухудшение отношений между Венгрией и Украиной

Украина рискует своими отношениями с Евросоюзом, если начнет изымать газ из российской трубы в свою пользу, заявил политолог Сергей Михеев.
Эксперт полагает, что нарушение порядка поставок газа может привести к началу войны Украины и Венгрии. Слова специалиста приводит ИА SM-News.
«Это поставит отношения с Венгрией на грань войны. Кстати, в Венгрии недели полторы назад сказали, что у них есть планы военные в отношении Украины в случае развития ситуации в экстремальном ключе. Думаю, они имеют в виду введение польских войск на запад Украины», — сказал специалист.
Михеев добавил, что украинская сторона при желании может перекрыть часть российских поставок газа в ЕС. Однако в таком случае она лишится всей европейской поддержки.