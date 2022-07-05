Политолог Михеев сообщил о страхе НАТО, связанном с продвижением ВС РФ к Одессе и Николаеву

По словам эксперта, речь идет об успешном проведении Вооруженными силами РФ спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. После освобождения ЛДНР, как подчеркнул Михеев, российские войска могут двинуться в сторону Николаева и Одессы. Именно это и пугает Североатлантический альянс, считает политолог. Его мнение приводит «Военное дело».