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Политолог Михеев сообщил о страхе НАТО, связанном с продвижением ВС РФ к Одессе и Николаеву

Политолог Михеев сообщил о страхе НАТО, связанном с продвижением ВС РФ к Одессе и Николаеву
prt scr youtube.com / Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев раскрыл правду о главном страхе НАТО на Украине.

По словам эксперта, речь идет об успешном проведении Вооруженными силами РФ спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. После освобождения ЛДНР, как подчеркнул Михеев, российские войска могут двинуться в сторону Николаева и Одессы. Именно это и пугает Североатлантический альянс, считает политолог. Его мнение приводит «Военное дело».

Ранее телеканал «Царьград» писал, что солдаты украинской армии, которые сейчас сражаются против России, были подготовлены Североатлантическим альянсом. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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