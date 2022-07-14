Политолог Михеев саркастично подметил, каким «главным оружием» пользуется Украина

«Понятно, что пиар давно стал главным оружием украинской армии. Сейчас они говорят про миллион человек, которых они сосредоточат в наступлении на юг. Для того чтобы понять, что это невозможно, тут не надо быть даже военным специалистом», — саркастично подметил Михеев, чьи слова приводит «Украина.ру».