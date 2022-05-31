Политолог Михеев прошелся по киевской власти за бесчеловечный эксперимент над людьми

На Украине происходит бесчеловечный эксперимент над гражданами страны. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в эфире авторской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Эксперт прокомментировал недавний обстрел Донецка со стороны ВСУ, в ходе которого погибли беременная женщина и 13-летний мальчик. Он задался вопросом, почему украинские силовики убивают женщин и детей?
«Одна из основных причин – это то, что украинская государственная идеология свелась к ненависти, внутри которой не осталось ничего кроме злобы, жажды беспредела, какой-то непонятной обиды. Убийство невинных – это беспредел и есть», – сказал Михеев.
Политолог считает, что такая вражда соединилась с культом современной Европы, а именно, с насилием и откровенной легализацией извращений, которые переросли в ненависть к своим гражданам. Михеев напомнил, что киевские власти ненавидели жителей Донбасса и Крыма даже до событий 2014 года.
Михеев также прошелся по руководству Украины за то, что на сегодняшний день они фактически проводят бесчеловечный эксперимент над жителями страны.
«У них вынули все доброе и человеческое из души и оставили пустые фантики взамен – вышиванки, символ непонятно чего, певцов на домбрах и другое, заменив этим смысл», — заключил политолог.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что мирные жители представляют для ВСУ и боевиков нацбатальонов живой щит.