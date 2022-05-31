Политолог Михеев прошелся по киевской власти за бесчеловечный эксперимент над людьми

Политолог считает, что такая вражда соединилась с культом современной Европы, а именно, с насилием и откровенной легализацией извращений, которые переросли в ненависть к своим гражданам. Михеев напомнил, что киевские власти ненавидели жителей Донбасса и Крыма даже до событий 2014 года.