Политолог Михеев описал способ, как быстрее достичь целей в спецоперации на Украине

«Суть украинской политической идеологии — покрепче спать и слаще жрать. Так нужно лишить украинцев этого. Бить нужно по всей инфраструктуре, которая мешает нам вести боевые действия. Если украинцы к зиме подойдут с холодом и голодом, это скажется на положении дел на фронте. Интернет, телевидение и радио на Украине – это оружие страшнее HIMARS. Это их главное оружие», — высказал мнение Михеев.