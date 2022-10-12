Политолог Михеев описал способ, как быстрее достичь целей в спецоперации на Украине

Политолог Сергей Михеев рассказал, какую тактику должна использовать Москва, чтобы в кратчайшие сроки добиться реализации поставленных целей в спецоперации на Украине.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России-1» Михеев заявил, что сознание украинцев в данный момент подчинено западной политической пропаганде, направленной против нашей страны. Поэтому одна из целей для ударов ВС РФ – разрушение инфраструктуры, которая транслирует идеологию национализма, а также всей гражданской инфраструктуры.
«Суть украинской политической идеологии — покрепче спать и слаще жрать. Так нужно лишить украинцев этого. Бить нужно по всей инфраструктуре, которая мешает нам вести боевые действия. Если украинцы к зиме подойдут с холодом и голодом, это скажется на положении дел на фронте. Интернет, телевидение и радио на Украине – это оружие страшнее HIMARS. Это их главное оружие», — высказал мнение Михеев.
Политолог добавил, что как только украинское общество лишится газа, электричества, воды и канализации, настроения в стране быстро поменяются, что позитивным образом повлияет на ведение СВО.