Политолог Михеев: набравшие силы Россия и Китай подписали НАТО «смертный приговор»

США получили в свои руки практически абсолютную власть после распада СССР, однако спустя время Россия и Китай вновь набрались сил и разрушили все планы Вашингтона.

Такое мнение в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» выразил политолог Сергей Михеев. Он напомнил, что РФ и КНР на прошлой неделе подписали совместное заявление, в котором выступили против расширения НАТО на восток. Однако на самом деле Москва и Пекин подписали практически «смертный приговор» для Североатлантического альянса, считает эксперт.

«Весь блок НАТО — пережиток, а значит, что и расширение — тоже пережиток. То, что НАТО — пережиток прошлого, достаточно сильное для китайской стороны заявление», — цитирует политолога ФАН.

США сами виноваты, что набравшие силы Россия и Китай поставили вопрос ребром. С начала 90-х годов Вашингтон имел абсолютное доминирование, однако ему пришел конец из-за расширения НАТО, войны в Югославии, вмешательства в дела стран Ближнего Востока и прочих проступков Соединенных Штатов. Американцы сами создали ситуацию, в которой Россия предъявила требования, резюмировал Михеев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва больше не намерена терпеть наступление НАТО на стратегические интересы России. По словам министра, страна изменит свою внешнюю политику, передает Infox.

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