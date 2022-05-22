Политолог Михеев: интеграция Финляндии и Швеции в НАТО состоялась задолго до официального членства

«Финляндия и Швеция много лет участвовали в учениях НАТО, как приглашенные государства, в том числе и в военных маневрах, которые были недоступны для взоров наблюдателей. Боевое слаживание армий с НАТО присутствовало и раньше. То есть, ВС Швеции и Финляндии де-факто и так были интегрированы со структурой НАТО. Формальное вступление в альянс откроет путь для более серьезной интеграции, станут частью планов военного блока», — цитирует эксперта SM-News.