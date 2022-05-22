Политолог Михеев: интеграция Финляндии и Швеции в НАТО состоялась задолго до официального членства

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс носит исключительно формальный характер, заявил политолог Сергей Михеев.
По его словам, скандинавские страны давно были интегрированы в структуру НАТО, участвовали в военных маневрах Альянса и проводили боевое слаживание.
«Финляндия и Швеция много лет участвовали в учениях НАТО, как приглашенные государства, в том числе и в военных маневрах, которые были недоступны для взоров наблюдателей. Боевое слаживание армий с НАТО присутствовало и раньше. То есть, ВС Швеции и Финляндии де-факто и так были интегрированы со структурой НАТО. Формальное вступление в альянс откроет путь для более серьезной интеграции, станут частью планов военного блока», — цитирует эксперта SM-News.
Михеев также подчеркнул, что и нейтральными государствами Финляндия и Швеция не были. Еще в годы Второй мировой войны они позволяли войскам Третьего рейха беспрепятственно проходить по своим территориям.