Политолог Михайлов связал изменение тактики ВС РФ с масштабным наступлением на Украине

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Изменение тактики Минобороны России в части ведения боевых действий в ходе спецоперации ВС РФ на Украине свидетельствует о том, что у российского военного командования есть новый план по уничтожению противника. Такое мнение выразил политолог Евгений Михайлов.
В комментарии изданию «360» он отметил, что при выполнении боевых задач в последнее время реже задействуются наземные силы российской армии. Методичное уничтожение укрепрайонов с живой силой и техникой ВСУ позволяет предположить, что военное ведомство разработало новый план дальнейшего развития событий, подчеркивает Михайлов.
«На утреннем брифинге Конашенков не говорил про освобождении тех или иных населенных пунктов в Донбассе наземными силами. Главное, что я услышал: высокоточными ударами ВСК были поражены такие-то объекты», — уточнил эксперт.
Это говорит о том, что военное командование бережет личный состав ВС РФ для какого-то глобального наступления, предположил Михайлов. Близится переломный момент спецоперации, потому что о таком количестве уничтоженных солдат украинской армии не озвучивали ни на одном брифинге, подчеркнул политолог.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактическая авиация уничтожила 43 района сосредоточения живой силы и живой техники противника. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили 18 пунктов управления и 543 района сосредоточения военной силы ВСУ.