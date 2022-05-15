Политолог Михайлов связал изменение тактики ВС РФ с масштабным наступлением на Украине

Это говорит о том, что военное командование бережет личный состав ВС РФ для какого-то глобального наступления, предположил Михайлов. Близится переломный момент спецоперации, потому что о таком количестве уничтоженных солдат украинской армии не озвучивали ни на одном брифинге, подчеркнул политолог.