Исследовательская организация Amnesty International извинилась перед Киевом за доклад о военных преступлениях ВСУ. Заявление агентства об испытанных украинскими властями «боли и гневе» в интервью RT прокомментировал политолог Иван Мезюхо.
По его словам, время от времени аналитики предоставляли правдивую информацию о злодеяниях украинских военнослужащих. Однако то, что сейчас Amnesty International пошла на попятную, его нисколько не удивило.
«В целом эта организация на протяжении многих лет не то чтобы уж сильно осуждала Киев за то, что он вел противостояние с жителями Донбасса», — сказал Мезюхо.
Смена риторики Amnesty International произошла после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал отчеты агентства. Аналитики принесли киевскому режиму официальные извинения, но не отказались от слов об организации силами ВСУ огневых точек в школах и больницах.
Ранее редакция The Times жестко прошлась по отчетам Amnesty International. Обозреватели заявили, что организация должна быть ликвидирована, передает телеканал «360».