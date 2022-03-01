Политолог Мезюхо: спецоперация на Украине поспособствует приезду бежавших из страны граждан

Политолог Мезюхо: спецоперация на Украине поспособствует приезду бежавших из страны граждан Новости
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Бежавшие восемь лет назад из Украины граждане смогут вернуться в страну при успешном проведении спецоперации по демилитаризации. Так считает председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

В 2014 году на Украине произошли масштабные потрясения, после которых многие русскоязычные граждане и общественные деятели были вынуждены бежать из страны. Текущая спецоперация ВС РФ на Украине дает им надежду на возвращение.

«Часть украинцев, которые были вынуждены уехать из страны в 2014 году по политическим мотивам с могут вернуться на Украину после проведения политики денацификации. В Москве немало журналистов, которые уехали восемь лет назад, немало деятелей культуры и искусства… Если часть этого креативного класса вернется, то украинский народ от этого только выиграет», — отметил политолог в интервью Федеральному агентству новостей.

Также Мезюхо прогнозирует возможное возвращение на Украину и пророссийских политиков. В их числе может оказаться бывший премьер-министр Николай Азаров и даже экс-президент Виктор Янукович.

Спецоперация России по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Цель этого процесса — вернуть мир на территории республик Донбасса.

 
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