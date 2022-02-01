Политолог Межевич заявил об истерике в польских СМИ из-за визита Орбана в Россию

Польша выступает в качестве конкурента Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан встретится с президентом России Владимиром Путиным 1 февраля. Об этом заявил политолог Николай Межевич на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Польские СМИ «закатили истерику» после сообщений по визите Орбана в Москву. Ведь именно венгерский премьер станет «гонцом Европы» в переговорах с Путиным.

«Да, сейчас в прессе, особенно в польской прессе, дикая истерика, что Орбан едет в Москву продавать Европу. Я так понимаю, Варшава выступает в качестве конкурента, да, может быть, она бы хотела съездить в Москву и продать Европу. Так ведь проблем-то нет, мы даже чартер пришлем — приезжайте, продавайте, только зачем она нам нужна?» — приводятся слова эксперта на сайте Федерального агентства новостей.

Как уточнил Межевич, Путин и Орбан будут говорить обо всем, что представляет интерес для России. Среди таких тем европейская и мировая безопасность.

Ранее стало известно, что президент России и премьер-министр Британии Борис Джонсон не будут говорить по телефону 1 февраля. Такая информация накануне появилась в Сети. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что беседа не запланирована.

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