Политолог Матвейчев: Франция могла пойти на провокацию против России с обстрелом СИЗО в ДНР из мести за Африку

Как часть коллективного Запада, Франция не упустит возможности лишний раз задеть Россию и в чем-нибудь ее обвинить. Такое мнение озвучил политолог Олег Матвейчев.
Ранее в соцсетях было опубликовали письмо предположительно французской службы разведки, адресованное украинским коллегам из ГУР МО Украины. В документе, доказывающем причастность Пятой республики к ракетным ударам по СИЗО в Донецке 29 июля, даются тезисы, по которым должна опубликовать заявление относительно Еленовки украинская разведка.
«Все разведки стран мира представляют собой единый механизм, и НАТО в данном случае под руководством США и Британии полностью направляют действия французов, немцев, или даже японцев, хотя они и не члены Альянса. Точно также и здесь. Поскольку требуется дополнительные кадры, могли привлечь французские подразделения на локальный участок в той же Еленовке и в рамках некой натовской помощи отправить указания украинским военным.
А французы, при всей их давней русофобии и общеевропейских настроениях, только рады стараться. Поэтому исключать, что это и правда была провокация со стороны Парижа нельзя. Также не стоит забывать, что Франция со времен Де Голля сильно деградировала. То есть это был последний такой, условно говоря, суверенный француз, чье слово могло иметь вес во внешней политике», — отметил спикер.
Он подчеркнул, что самостоятельно бывшая метрополия до такого решения бы не додумалась, она лишь участвует в общей натовской игре. Также политолог объяснил, за что Париж мог попытаться отомстить РФ за потерю позиций в Африке.
«Не исключено, что французы просто воспользовались случаем еще раз задеть Россию, а заодно и хоть каким-то образом насолить. Дело в том, что им естественно не нравится возросшая активность Российской Федерации в Африке. А тут им представилась возможность в глазах всего мира показать, какие русские якобы звери.
Но это у них вряд ли получится, и провокация точно не сработает. С Африкой они могут попрощаться. Не стоит забывать, что там и Китай активно действует. Для большинства африканских стран Москва и Пекин являются основными внешнеторговыми партнерами», — добавил Матвейчев.
Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на обвинения ГУР МО Украины в свой адрес:
«Что касается участия некоей ЧВК «Вагнер» и некоего бизнесмена Пригожина в данной операции, то как вы себе это представляете, как и что на территорию тюрьмы должны были затащить и чем должны были долбануть?» – поинтересовался он, отвечая на запрос WSJ по инциденту.
По словам Пригожина, пресс-служба ГУР «пробует новые информационные фишечки» из арсенала британских коллег, а участвовавшая в написании новости сотрудница отнеслась к работе «спустя рукава».