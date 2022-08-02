Политолог Матвейчев: Франция могла пойти на провокацию против России с обстрелом СИЗО в ДНР из мести за Африку

А французы, при всей их давней русофобии и общеевропейских настроениях, только рады стараться. Поэтому исключать, что это и правда была провокация со стороны Парижа нельзя. Также не стоит забывать, что Франция со времен Де Голля сильно деградировала. То есть это был последний такой, условно говоря, суверенный француз, чье слово могло иметь вес во внешней политике», — отметил спикер.