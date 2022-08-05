Политолог Маслов рассказал об истинном плане США на мировые конфликты

США намерены создать несколько серьезных конфликтов в мире, чтобы в них оказались втянуты целые регионы. Об этом заявил врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.
США надеются «устранить» Россию и Китай. Именно для этого был развязан украинский кризис. После РФ Соединенные Штаты, вероятно, переключат внимание на КНР.
«Нет, это такое некое передергивание реальности, а реальность в том, что идея Америки простая и изящная. Сделать несколько серьезных конфликтов по миру, чтобы в них целые регионы увязли. Вот мы сейчас видим европейский конфликт, в котором увязли все. Украина, Россия, Европа — все отдельно», — подчеркнул Маслов в интервью «Украина.ру».
Вашингтон намерен организовать конфликт вокруг Тайваня, чтобы впутать туда Пекин. Дальше США пойдут в направлении непризнанной республики Косово, полагает Маслов.