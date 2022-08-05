Политолог Маслов рассказал об истинном плане США на мировые конфликты

«Нет, это такое некое передергивание реальности, а реальность в том, что идея Америки простая и изящная. Сделать несколько серьезных конфликтов по миру, чтобы в них целые регионы увязли. Вот мы сейчас видим европейский конфликт, в котором увязли все. Украина, Россия, Европа — все отдельно», — подчеркнул Маслов в интервью «Украина.ру».